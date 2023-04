Stephensen vil tilbage men Løkke kan ikke svare på hvordan det skal ske

Allerede tirsdag eftermiddag, efter at en række partifæller havde sået tvivl om, hvorvidt Stephensen har en fremtid i Moderaterne, meldte Stephensen sig selv på banen.

I en mail gjorde Stephensen det klart, at hans politiske karriere ikke er slut, og at han vil retur i Folketinget for Moderaterne.

Løkke finder ”løsningen” på Stephensen-sagen ganske passende. Og så inddrager Løkke af egen hånd en masse af Folketingets andre partier i forhold til emnet.

- Hvis du gik rundt i alle partiernes medlemsregistre og sagde, at hvis der er nogle, der har sendt en fuldstændig utilgivelig besked af denne karakter, så kan de ikke have et partimedlemsskab, så kunne jeg godt intuitivt forestille mig, at der skulle sorteres ud i nogle medlemslister. Derfor er vi nødt til at have lidt proportioner i det her.