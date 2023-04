Jon Stephensen undskylder og vil tilbage i Folketinget efter orlov

Den 19-årige kvinde, der er medlem af Unge Moderater, mener dog ikke, at Jon Stephensens orlov er en »alvorlig nok sanktion.«

»Det må ikke blive en billet til en miniferie,« skriver hun i en kommentar til TV 2 og tilføjer:

»Som det er lige nu, har jeg svært ved at se, at han vil være i stand til at genskabe tilliden og komme tilbage som om, intet er hændt.«

Og internt i Moderaterne er der da også forskellige holdninger til, om Jon Stephensen kan genskabe tilliden.

Mandag meddelte partiet, at spørgsmålet skal tages op til genovervejelse til oktober, når orlovsperioden udløber, men ifølge Unge Moderater – som helst så at Jon Stephensen forlod partiet – behøver tænkepausen slet ikke at vare så længe:

»Hvis man ikke overholder vores samværspolitik eller Moderaternes ”code of conduct” (adfærdskodeks, red.), hører man ikke til hos os. Derfor ser vi ikke, at Jon Stephensen kan genvinde vores tillid, for den har han brudt,« skrev ungdomspartiets ledere Max Bjerregaard og Ellen Emilie Mindegaard-Müllertz tirsdag i et åbent brev på Twitter.

Håber på comeback

En decideres ekskludering er dog ikke på tegnebrættet. I hvert fald ikke lige nu.

Foran en sværm af journalister forklarede gruppeformand Henrik Frandsen (M), at Moderaterne nu giver Jon Stephensen chancen for at genvinde tilliden.

»Det er selvfølgelig med et håb om, at det lykkes,« sagde Frandsen.

Adspurgt om han håber på et comeback til Jon Stephensen svarede han:

»Jamen, selvfølgelig gør jeg det.«

Hvad skal der til for at genvinde tilliden?

»Jeg har ikke nogen målestok for, hvad der skal til for at genskabe tilliden. Det ser vi, når vi kommer frem, når vi kommer fem måneder frem. Det er Jon, der har opgaven.«

Ifølge gruppeformanden er en tænkepause på fem måneder »meget, meget lang« tid.

»Det kan også vise sig, når vi når frem til den 3. oktober, at det ikke var nok. Men det er noget, vi tager op til den tid.«

Unge Moderater har ment, at han helt skulle f orlade partiet, men det vælger I ikke at gøre? Hvor stiller det jeres samarbejde med Unge Moderater?

»Vi har jo valgt her at tage alle forhold i betragtning. Plus og minusser, partiets ve og vel, Jons ve og vel og hvordan vi kommer videre. Det er sådan en afvejning, vi har lavet af, hvor vi mener snittet skal ligge. Og konkret har vi ment, at det her var et passende sted,« sagde Henrik Frandsen.

»Klamme beskeder«

Samtidig tog politisk ordfører Monika Rubin (M) afstand fra Jon Stephensens besked til den unge kvinde:

»Det er jo en rigtig uheldig sag. Først og fremmest er det rigtig uheldig for den unge pige, som har modtaget de her klamme beskeder. For det er det,« siger hun.

Hvorfor vil det være for meget at smide ham ud af partiet?

»Lige nu har vi sendt ham på orlov, så må vi se, hvad der sker. Så må vi revurdere, når vi starter et nyt folketingsår (til oktober, red.)«

Formand Lars Løkke Rasmussen havde allerede mandag slået fast, at han så på sagen med »ekstrem stor alvor« og at Jon Stephensens tidligere sager i medierne også spillede ind på beslutningen om orlov.

»Vi skal have ro på. Vi i Moderaterne skal have mulighed for at koncentrere os om vores politik, og Jon skal have en mulighed for at komme på benene igen,« sagde Løkke i en video på Facebook.

I sidste ende er afgørelsen op til Jon Stephensen selv. Som folkevalgt er det kun ham, der kan afgøre, om vil tilbage i Folketinget. Moderaterne kan dog vælge af ekskludere ham fra partiet, men det vil i så fald svække SVM-regeringens de facto flertal, som i dag udgør 89 mandater fraregnet de tre nordatlantiske mandater, der støtter regeringen.

Jon Stephensens suppleant er Lean Milo (M), som er søn af tidligere Greve-borgmester René Milo (V) og som fik 782 personlige stemmer ved folketingsvalget.