24/04/2023 KL. 16:15

Folketingsmedlem tager bladet fra munden efter »lækker krop«-besked til 19-årig: Jon Stephensens sager »skader« partiet

Moderaternes Mike Fonseca går nu ind i debatten om Jon Stephensen og siger, at sagen om beskeder til en 19-årig kvinde »er med til at skygge« for både Moderaterne, hans egen og regeringens politik. Om han selv har tillid til Jon Stephensen afhænger af hovedpersonens egen forklaring, lyder det.