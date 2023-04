Mette Frederiksen nævnes i spillet om Nato-toppost: »Sådan et rygte kan sætte nogle ting i gang«

Nato skal snart finde ud af, hvem der skal stå i spidsen for forsvarsalliancen i fremtiden, og et af de navne, der nu nævnes som et bud på en ny generalsekretær, er den danske statsminister, Mette Frederiksen.

Det skriver de to norske medier VG og NRK på baggrund af anonyme kilder tæt på beslutningsprocessen.