Tidligere S-minister vil være borgmester i Aalborg

Det socialdemokratiske folketingsmedlem og tidligere minister Flemming Møller Mortensen melder sig nu officielt ind i kampen om at at blive Aalborgs næste borgmester.

Det bekræfter han på Facebook og over for Nordjyske:

»Jeg har tænkt mig rigtig grundigt om, og jeg synes, jeg er et sted i livet, hvor jeg har høstet rigtig mange erfaringer. Så mange erfaringer, at jeg synes, jeg skal være den, der sættes i spidsen for Aalborg Kommunes byråd,« siger han.