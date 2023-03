Aalborg-borgmester stopper snart

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), genopstiller ikke til næste kommunalvalg i 2025 og træder tilbage til sommer.

Det oplyser Socialdemokratiet i Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg har lige rundet et skarpt hjørne - 50 år - og jeg har også for kort tid siden haft 25-års jubilæum som byrådsmedlem. Jeg har tidligere meldt ud, at jeg ikke så for mig, at jeg skulle gå på pension fra borgmesterposten i Aalborg, men at jeg godt kunne tænke mig at prøve noget nyt, søge nye udfordringer, i mit arbejdsliv, inden det går på hæld, siger Thomas Kastrup-Larsen i pressemeddelelsen.