Mette Frederiksen tavs om Barbara Bertelsens ansvar i Minksag

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser at svare på, om hendes departementschef, Barbara Bertelsen, ikke længere kan siges at have et ansvar i Minksagen.

Det sker, efter at Statsministeriet fredag meddelte, at den disciplinære advarsel, som Barbara Bertelsen i 2022 blev tildelt for sin rolle i Minksagen, tilbagekaldes.