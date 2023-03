Tidligere DF-rådmand i Aalborg skifter til Danmarksdemokraterne

Efter 12 år i Dansk Folkeparti meldte han sig i juni sidste år ud i frustration over den massive uro og de interne magtkampe i partiet. Samtidig følte han sig ikke inddraget af partiledelsen.

- Nogle gange sker der det i et forhold, at man udvikler sig forskelligt. For mit vedkommende har det faktisk stået på i en længere periode, hvilket jeg også har givet udtryk for flere gange, skrev han dengang på Facebook.

Og efter ni måneder har rådmanden altså besluttet sig for at arbejde videre for Danmarksdemokraterne.