Lars Løkke til dansk presse: »Altså come on, vågn lidt op«

»Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål?« spurgte Lars Løkke Rasmussen journalisten, mens finansminister Nicolai Wammen (S) stod ved siden af ham foran en række af partiformændene på Christiansborg.

»Det, synes jeg, er fuldstændig perspektivløst og pinligt for dansk presse. Vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og vi etablerer en milliardfond,« sagde Lars Løkke Rasmussen, inden journalisten forsøgte at afbryde ham.

»Må jeg ikke lige gøre mig færdig her? Jeg synes ærlig talt, at I skal til at vågne lidt op,« sagde han og mente, at de danske medier i går, tirsdag, brugte for lang tid på at »drøne rundt på Christiansborgs gange og tale boligsager og teaterdirektører«.