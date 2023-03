Dermed vil man forsøge at afskrække migranter fra at søge over Den Engelske Kanal fra Frankrig.

Også den danske regering ønsker, at der findes en løsning, hvor der oprettes et modtagercenter i et land uden for Europa. Som eksempelvis Rwanda.

Men det har EU-Kommissionen absolut ingen planer om at foreslå. Det understreger Ylva Johansson og næstformand for EU-Kommissionen Margaritis Schinas.

- I dag ser vi folk risikere deres liv. Vi ser dem miste deres liv og deres børn på farlige rejser med menneskesmuglere. At tro, at risikoen for at få deres asylansøgning behandlet i Rwanda vil stoppe dem, tror jeg ikke på, siger Ylva Johansson.