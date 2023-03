»Jeg forstår godt, hvis I synes, at det er en helt surrealistisk situation. Den holdning deler jeg, men der var desværre ingen anden udvej, efter at Lars Boje Mathiesen satte en pistol for panden af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Vi er et parti, der er båret af integritet,« skriver hun i mailen.

Ifølge Nye Borgerliges hovedbestyrelse har Lars Boje Mathiesen krævet at få overført 350.000 kr. fra en intern underkonto i partiet »til sin egen private konto til en personlige brandingkampagne«. Derudover skulle han have afkrævet partiet et uopsigeligt formandshonorar på 55.000 kr. om måneden inkl. pension i fire år.