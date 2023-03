Det bliver en bekostelig økonomisk affære for Nye Borgerlige at afskedige Lars Boje Mathiesen.

Det viser en oversigt fra Folketingets egen hjemmeside over reglerne for tilskuddet til folketingsgrupperne. Det er det, som man også kan kalde for gruppestøtte.

Natten til fredag valgte hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige at ekskludere den hidtidige formand, efter at han angiveligt har krævet at få overført 350.000 kr. fra en intern underkonto i partiet »til sin egen private konto til en personlige brandingkampagne« samt et uopsigeligt formandshonorar på 55.000 kr. om måneden inkl. pension i fire år.