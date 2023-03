Lose løser en opgave og glæder sig til regionalpolitik igen

Hun kommer dog til at få en aktiv rolle i regeringen, lyder det.

- Jeg skal ind og være med til at løfte de opgaver, der skal løftes i regeringen.

Det betyder, at jeg skal have min dagligdag i Økonomiministeriet, men jo også, at jeg kommer til at indgå i regeringens tværgående reformarbejde og løfte de dagsordener, der er der, siger Stephanie Lose.

Både Stephanie Lose og statsminister Mette Frederiksen (S) slog fast, at der ikke er en dato for, hvornår Jakob Ellemann-Jensen kan vende tilbage til sit arbejde.

Derfor er der behov for at frigøre tid til Troels Lund Poulsens opgave som forsvarsminister.

- Det er klart, at på et tidspunkt, hvor der er krig i Europa, og vi står over for at skulle forhandle forsvarsforlig, så er det vigtigt, at forsvarsministeren kan koncentrere sine kræfter, siger Mette Frederiksen.