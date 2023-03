»Når Jakob Ellemann-Jensen vender tilbage som forsvarsminister, vil Stephanie træde ud af regeringen igen og fortsætte som formand for Region Syddanmark.«

»Hvor længe Stephanie nu skal virke som minister, ved vi ikke. Sikkert er det dog, at formanden vender tilbage,« skriver Venstres partisekretær, Christian Hüttemeier.

Ellemann: Det går fremad

Jakob Ellemann-Jensen meddelte 6. februar, at han gik på sygeorlov med stress efter råd fra sin læge. Han havde i længere tid oplevet et stort arbejdspres.

På Facebook giver han torsdag en opdatering og skriver, at det går fremad med hans helbred.

»Det går fremad med mit helbred. Jeg er i gode hænder, og jeg glæder mig til igen at have en dagligdag på Christiansborg og i Forsvarsministeriet. Men jeg er også opmærksom på, at jeg skal være klar, inden jeg kaster mig over arbejdet igen. For jeg ved godt, at man ikke kan være hverken minister eller partiformand på halv kraft.«