- Vi har ikke en dato for, hvornår Jakob vender tilbage, så vi ønsker først og fremmest at sikre, at Troels Lund Poulsen kan få lov til at hellige sig at være forsvarsminister, siger Mette Frederiksen.

- Det er klart, at på et tidspunkt hvor der er krig i Europa, og vi står over for at skulle forhandle forsvarsforlig, så er det vigtigt, at forsvarsministeren kan koncentrere sine kræfter.

Mette Frederiksen mener, at man ikke kan udlægge regeringsrokaden sådan, at det betyder, at Ellemann-Jensens sygdom tager længere tid end først planlagt.