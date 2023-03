- Desværre ser vi rundt om i verden, at stærke kræfter ønsker at rulle den tilbage. Det er bekymrende. Og det handler om noget meget mere grundlæggende. Det handler om, hvem der skal bestemme.

- Det må aldrig være forbundet med straf eller skam at ville bestemme over sin egen krop. Lad os derfor bruge dagen i dag på at minde hinanden om, at kampen for kvinders rettigheder langtfra er forbi.

Tidligere onsdag kunne statsministeren i et åbent brev i Politiken læse, at 29 kvindelige socialdemokrater under 35 år vil have Socialdemokratiet på Christiansborg til at hæve abortgrænsen.

- Abortlovgivningen er forældet. Socialdemokratiet har som regeringsparti gennem så mange år et stort ansvar, står der blandt andet i brevet.