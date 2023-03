Som Jyllands-Posten har beskrevet, afviser Mette Frederiksen at stille op til forundersøgelsen med den begrundelse, at det i stedet er forsvarsministeren og justitsministeren, som skal svare på spørgsmålene. Det er sædvane i Folketinget, at de respektive fagministre besvarer spørgsmål fra Folketinget på vegne af regeringen, argumenterer hun.

Hvad vidste Statsministeriet?

Men det argument holder ikke, lyder kritikken fra flere medlemmer af Granskningsudvalget, herunder formand Ole Birk Olesen (LA), som klandrer statsministeren for at svare udenom.

Udvalget har blandt andet spurgt Mette Frederiksen, om hun har modtaget orienteringer i Samsam-sagen, og om hun kan afvise, at Statsministeriet har bedt om at få fjernet dele af notater fra hhv. Politiets og Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med drøftelser om, at Ahmed Samsam skulle hentes til Danmark fra Spanien.

Partierne understreger i brevet, at det specifikt er statsministerens besvarelse, man er interesseret i.

»Jeg forventer selvfølgelig, at statsministeren nu møder op, når vi understreger, at det kun er statsministeren, der kan svare på de spørgsmål, vi stiller,« siger Peder Hvelplund.

»Helt uhørt«

Kravet har dog ikke flertal, da regeringspartierne S, V og M ikke er enige med mindretallet. Det er således ikke et samlet udvalg, der opfordrer Mette Frederiksen til at møde op.

Det ærgrer Peder Hvelplund:

»Det er helt uhørt, at regeringspartierne ikke er mere optagede af at beskytte Folketingets mulighed for at komme til bunds i sagen. Når der nu er nedsat en forundersøgelse, bør det være i alles interesse, at den får de bedst mulige arbejdsbetingelser,« mener han.

Jyllands-Posten har spurgt statsministeren, om hun fortsat afviser at stille op til forundersøgelsen, men hun ønsker ikke at udtale sig, oplyser Statsministeriet.

Den i dag 33-årige Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel i Spanien for at have tilsluttet sig terrorgruppen Islamisk Stat. Dommen blev senere stadfæstet ved en appelret og i Højesteret. I 2020 kom Samsam til Danmark, hvor han nu afsoner resten af sin straf, som dog er blevet nedsat til seks års fængsel, fordi det var strafferammen i den danske lovgivning.