28/02/2023 KL. 19:00

Styrelse kan genåbne minksagens efterspil. Ny direktør var tæt på Barbara Bertelsen

Styrelse skal vurdere, om otte sanktionerede embedsmænd i minksagen skal have genåbnet deres sager. Styrelsens nye chef holder sig ude af sagsbehandlingen. Han var indtil for nylig ansat under Barbara Bertelsen.