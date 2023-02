Folketinget fraråder brug af TikTok

- Vi følger hermed den linje, som centret anlægger over for statslige institutioner, siger Folketingets formand, Søren Gade (V), i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer, efter at Center for Cybersikkerhed (CFCS) i sidste uge frarådede ansatte i staten at have appen TikTok installeret på tjenstlige enheder, herunder mobiltelefoner.

Tirsdag morgen har alle folketingsmedlemmer og ansatte i Folketingets administration og gruppesekretariater modtaget en mail, hvor det kraftigt anbefales, at TikTok-appen slettes, hvis man har den installeret.