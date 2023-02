Statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke stille op i Folketingets Granskningsudvalg for at svare på spørgsmål om den såkaldte Samsam-sag, som et stort politisk mindretal ønsker undersøgt.

Og mens det møder kritik fra oppositionen, så får statsministeren støtte fra et parti, der ellers tidligere har kaldt det »rystende« og »betænkeligt«, når hun i andre sammenhænge har afvist samråd med den samme forklaring.