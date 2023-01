Zelenskyj tror på nyt materiel

Uanset hvad – det var ikke mandskabsvogne, der blev omtalt på mandagens pressemøde i Ukraine. På talerstolen sammen med Mette Frederiksen antydede Zelenskyj ud af det blå, at der kunne være dansk panser på vej mod Kyiv:

»Vi har talt om kampvogne i dag, og jeg vil ikke gå i detaljer med det, men jeg tror virkelig, at vi i den nærmeste fremtid på den ene eller anden måde kan få noget materiel,« sagde han.

Mette Frederiksen takkede med et grin og understregede, at Danmark fra starten har sagt, at »Danmark vil støtte Ukraine med det påkrævede«.

»Selvfølgelig har vi også snakket om kampvogne i dag,« sagde hun.

Kampvogn kan komme i spil

Da pressen efterfølgende fik mulighed for at stille spørgsmål, gentog Mette Frederiksen, at regeringen hele tiden »ser på nye muligheder« for våbendonationer.

»Det kunne også være kampvogne,« bekræftede hun.

»Som jeg sagde det før, så har vi også diskuteret kampvogne i dag. Vi har ikke mulighed for at gå fuldstændig i præcise detaljer om, hvad det er, vi har diskuteret. Men vi har nu igennem snart et år, været et af de lande, der har leveret mest til Ukraine. Det er den måde, vi har tænkt os at fortsætte med at arbejde på. Og der kommer vi til at diskutere flere forskellige ting – herunder også kampvogne,« lød det fra statsministeren.

Danmark valgte i sidste uge at donere alle 19 af de langtrækkende Caesar-artillerisystemer direkte fra fabrikken i Frankrig. I stedet er Forsvaret nu i al hast ved at indkøbe nye kanoner samt raketkastere fra den israelske producent Elbit.

Artiklen er opdateret kl. 11.06 med yderligere citater fra Mette Frederiksen.