- Jeg takkede naturligvis Danmark for dets militære støtte, for markant at styrke vores artilleri og for dets villighed til at slutte sig til kampvognskoalitionen, lyder det i talen.

Præcist hvad Zelenskyj mener med dette er uklart.

Præsidenten sagde i sidste uge, at det var ”ekstremt gode nyheder for Ukraine”, at der nu var en ”kampvognskoalition”.

- Der hersker en beslutning om at sende kampvogne til Ukraine, sagde han.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har gentagne gange afvist, at Danmark besidder nok kampvogne til at kunne bidrage med dem til Ukraine.