Volodymyr Zelenskyj ankom først og stod bare og ventede i sin karakteristiske militærfarvede grønne jakke på den danske trio, alt mens hans sikkerhedsvagter konstant scannede området for farer.

Hyldet for sin karismatiske udstråling, sin unikke lederstil og så sent som i december af magasinet Times kåret til den prestigefyldte titel som Årets Person 2022, kunne man foranlediges til at tro, at præsidenten var en mand ladet med energi.