Tidligere brigadegeneral kalder dansk våbenkøb tåbeligt

Flere danske brigadegeneraler kritiserer regeringen for indkøbet af 19 selvkørende haubitser ved navn Atmos fra israelske Elbit.

Det skriver tv2.dk.

- Jeg mener, det er tåbeligt, at vi ikke har købt et system, man allerede opererer i de lande, vi samarbejder med, frem for Atmos, lyder det fra Michael Clemmesen, der er tidligere brigadegeneral, til tv2.dk.