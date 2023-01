»Ritt Bjerregaards liv startede i små kår. Født under Anden Verdenskrig. Voksede op i en toværelseslejlighed i Flensborggade på Vesterbro i København med hendes far og mor samt to søskende. Pengene var små; men kærligheden stor, som hun selv sagde. Hendes barndoms gade bar hun altid med sig. Det ved alle vi, der har haft det privilegie at arbejde sammen med og være tæt på hende,« fortsætter hun.

Mette Frederiksen siger, at Ritt Bjerregaard var en af »sin generations største politikere«, der satte aftryk på, hvordan det moderne Danmark har udviklet sig.