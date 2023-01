»Man kan ikke overvurdere den betydning, hun har haft for ligestilling i almindelighed og i politik i særdeleshed. Ikke ved snak, men ved eksemplets magt,« tweetede Lars Løkke Rasmussen 10 minutter over middag.

Gennemborede glaslofter

Hans chef, den nuværende statsminister, Mette Frederiksen (S) kom også på banen.

Hun var selv under kritisk ligestillingslup fra Ritt Bjerregaard, der i 2019 var forundret over, at Mette Frederiksen udelukkende præsterede syv kvindelige ministre i sin mindretalsregering.

Mette Frederiksen er dog fuld af beundring. Hun udsendte et langt mindeord i form af en pressemeddelelse fra Statsministeriet:

»Ritt Bjerregaards liv startede i små kår. Pengene var små; men kærligheden stor, som hun selv sagde. Hendes barndoms gade bar hun altid med sig. Det ved alle vi, der har haft det privilegie at arbejde sammen med og være tæt på hende,« skrev hun.

Hun fortsatte:

»Hun elskede at udfordre og blive udfordret. Det var aldrig kedeligt omkring Ritt Bjerregaard. Som menneske har hun inspireret og rørt utallige i hendes egen og senere generationer. Få har som hun gennemboret det ene glasloft efter det andet.«

Litteraturanmelder og debattør Katherine Diez er en af dem fra den senere generation.

Og hun havde på Instagram en opfordring til de generationer, der kommer efter hende:

De »skal fatte, hvor smuk og kolossal du var,« skrev hun om »elskede Ritt«.

For som hun engang i sin orange stue havde sagt til Katherine Diez:

»Kvinder kan få alt. Det er bare ikke alle, som vil finde sig i det. Hold øje med dem.«

