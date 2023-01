Pernille Vermund meddelte i sidste uge, at hun har besluttet at stoppe som formand.

Indtil videre er det kun folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen, som har meldt sig som kandidat til at overtage formandsposten.

Også den nyvalgte Mikkel Bjørn bliver nævnt i bagland og hos kommentatorer, og han ville tirsdag ikke afvise at stille op til formandsposten.

- Jeg har ikke gjort min stilling op endnu. Jeg synes, at vi skylder baglandet og partiet at give det her den nødvendige tid til at overveje tingene grundigt, siger han efter hovedbestyrelsesmødet tirsdag eftermiddag.

Det var Peter Seier Christensen og Pernille Vermund, som sammen i efteråret 2015 stiftede Nye Borgerlige.

Peter Seier Christensen håber, at det bliver Lars Boje Mathiesen, som overtager formandsposten. Med ham i front er han ikke nervøs for, at partiet med udskiftningen i partitoppen kommer til at lægge en anden linje.