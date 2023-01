»Det er dér frontlinjen mod den russiske aggression går, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at give det ukrainske forsvar de bedste muligheder for at forsvare deres land,« siger Christian Friis Bach.

Torsdag sagde Lars Løkke Rasmussen (M), at regeringen stadig er ved at vurdere, hvad der kan lade sig gøre, men at en løsning vil kunne præsenteres inden for »kort fremtid«.

»Jeg håber, at vi snart finder en løsning, og vores udgangspunkt er, at vi meget, meget gerne vil hjælpe Ukraine,« sagde Løkke, da han besøgte TV 2’s Go’ Morgen Danmark.

SVM-regeringen har som bekendt flertal alene, og behøver derfor ikke opbakning fra andre partier. Både Løkke og Ellemann har dog sagt, at regeringen vil drøfte sagen med Folketingets partier, inden der træffes en beslutning.

Et svært dilemma

Dilemmaet består i, at det danske forsvar selv har brug for kanonerne for at leve op til Nato-løftet om at stille med en kampklar brigade hurtigst muligt. De langtrækkende kanoner skal indgå som en vigtig del i hærens 1. brigade, der endnu er under opbygning, og som også bliver kaldt for ”Hærens knytnæve”.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har kastet en livline ud og opfordret Nato-landene til først og fremmest at hjælpe Ukraine, hvis de er nødt til at prioritere ressourcerne.

»Jeg har sagt til de allierede, at hvis de skal vælge mellem at leve op til Nato-retningslinjer vedrørende forsyninger og kapaciteter eller at støtte Ukraine, så er det vigtigst at støtte Ukraine,« sagde Stoltenberg i denne uge.

Liberal Alliance vil først tage stilling til kanon-spørgsmålet, når regeringens endelige forslag er klar.

Men partiets grundholdning er, at Danmark skal fortsætte hjælpen til Ukraine med både våben, materiel og træning af soldater.

»Hvilke relevante typer udstyr og træning, Danmark kan levere, må være op til en militærfaglig vurdering og forhandling mellem den danske og den ukrainske regering,« skriver forsvarsordfører Carsten Bach (LA) i en sms til Jyllands-Posten.

Han slår dog samtidig fast, at våbenhjælpen ikke må »dræne« det danske forsvar og forringe vores egen forsvarsevne.

»Den vurdering er jeg ikke i stand til at tage,« skriver han.

Forsvarsministeriet oplyser, at regeringen endnu ikke har truffet en beslutning om kanonerne. Ministeriet kan ikke sige, hvornår det forventes at ske.