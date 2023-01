Pernille Vermund vil stoppe som formand for Nye Borgerlige

Dengang sagde hun, at hun maksimalt regnede med at sidde i Folketinget i to perioder. Det gjorde hun også opmærksom på tirsdag.

»Jeg har aldrig lagt skjul på, at det her blev en måske to valgperioder. Jeg er ikke skolet politiker. Det er hårdt arbejde. Det er hårdt at bygge et parti op fra bunden. Jeg har fra begyndelsen vidst, at jeg ikke havde det i mig at sidde herinde (på Christiansborg, red.) og gro fast. Det har aldrig været et mål for mig at have en karriere som folketingspolitiker,« siger Vermund til TV 2 News.

Ved folketingsvalget 1. november sidste år gik Nye Borgerlige frem og fik 3,7 pct. af stemmerne og dermed seks mandater. Blandt disse er Mette Thiesen dog siden blevet løsgænger.