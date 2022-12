Hun har siddet i Folketinget siden 2015, men først nu er det lykkedes at få en fast plads i nævnet.

Tidligere har Socialdemokratiet ikke ville afgive pladser til de grønlandske mandater.

I stedet har socialdemokraterne ladet de grønlandske mandater deltage i møder med relevans for Grønland som stedfortrædere, ved at de så er blevet indskiftet i stedet for S-medlemmer af udvalget.

At det først er fra oktober, at Aaja Chemnitz og Aki-Matilda Høegh-Dam får plads i nævnet, skyldes at nævnet blev nedsat, før aftalen kom på plads mellem dem og Socialdemokratiet.

Medlemssammensætningen kan efter loven først ændres, når nævnet nedsættes på ny efter enten afholdelse af et folketingsvalg eller ved begyndelsen af hvert folketingsår, som er først i oktober.