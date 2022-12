Ny regering vil gå rettens vej i opgør mod EU-mindsteløn

Et annullationssøgsmål er et forsøg på at få omstødt direktivet med henvisning til, at det ikke er i overensstemmelse med EU-traktaten.

EU-Kommissionen har dog gentagne gange sagt, at man vil respektere den danske model og ikke vil tvinge en lovfæstet mindsteløn igennem i Danmark.

Men det er ikke nok for Danmark, der nu helt vil have annulleret det vedtagne direktiv.

Ifølge Altinget var det kun Danmark og Sverige, der stemte imod direktivet af EU-medlemslandene.

Før folketingsvalget var det uklart om den socialdemokratiske regering ville gå domstolenes vej.