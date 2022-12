Helligdagsforslag komplicerer snarlige overenskomstforhandlinger

- Så den kompensation, man kan forestille sig politisk, vil alt andet lige komme efter overenskomstforhandlingerne, og så er spørgsmålet, om skaden er sket, siger Laust Høgedahl.

Ifølge ham ser man i forvejen ind i nogle svære forhandlinger om overenskomst. Risikoen for konflikt har ikke været så høj i mange år, lyder det.

- Timingen med udspillet i regeringsgrundlaget er ikke heldig, fordi vi kigger ind i nogle meget komplicerede overenskomstforhandlinger på det private område, hvor forventningerne fra begge sider af bordet er vidt forskellige, og det kan blive svært at nå et forlig, siger han.

Anja C. Jensen, forbundsformand for HK Danmark, har kaldt det ”dejligt”, at der er lovning om kompensation. Men omvendt skal regeringen ikke ”blande sig i, hvordan der bliver lønnet”, lyder det.