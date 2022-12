Ny minister skal komme digitalt udsatte til undsætning

Danmark får sin første egentlige digitaliseringsminister i form af Marie Bjerre (V), der samtidig bliver ligestillingsminister.

Hun får ansvaret for, at flere ældre og socialt udsatte lettere kan blive fritaget for digital selvbetjening og dialog med det offentlige.

- Vi skal sikre, at digitale tilbud er nemme at bruge for alle uanset alder, og hvor dygtig man er til at bruge skærme. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi prioriterer det område endnu højere, siger Bjerre ved overdragelsen torsdag.