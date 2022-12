Anders G. Christensen understreger, at han frygter for partiets troværdighed.

Samme melding kommer fra Venstres mangeårige byrådsmedlem i Aarhus Kommune Gert Bjerregaard.

- Jeg synes, at et er lidt underligt, at man før et valg siger, at man ikke har tillid til Mette Frederiksen (S), og efterfølgende også siger, at hun skal stilles til ansvar for minkskandalen og FE-sagen. Og nu lægger man måske det til side og går i regering. Det synes jeg ikke er troværdigt, siger han til TV2 Østjylland.

Under regeringsforhandlinger på Marienborg fortalte Jakob Ellemann-Jensen tidligere søndag, at han ikke længere ønsker en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i Minksagen, hvis han vælger at gå med i en bred regering.