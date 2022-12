De negative konsekvenser af at gå i regering med Socialdemokratiet tårner sig op for Venstre.

De seneste uger har Venstres Ungdom (VU) med stigende styrke advaret om risikoen for tabt troværdighed og svækkelse af chancen for at få skabt et ægte liberalt Danmark. Og nu føjer de unge Venstrefolk en konkret trussel til konsekvensernes rædselskabinet.