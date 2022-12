Netop i 2018 vedtog den daværende VLAK-regering sammen med Socialdemokratiet og SF en ellers omdiskuteret ghettopakke, som én gang for alle skulle gøre op med de belastede boligområder på landkortet.

Pakken indførte blandt andet et krav om, at boligområder, som havde stået på ghettolisten fem år i træk, skulle nedbringe andelen af almene familieboliger med 60 pct. inden 2030. Flere steder har det ført til nedrivning af hele boligblokke eller etager samtidig med, at der er lavet udviklingsplaner for områderne i håb om at tiltrække nye og mere ressourcestærke beboere.