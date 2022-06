I den nye rapport er der flere direkte henstillinger til Danmark.

Handlingsplan på vej

Blandt andet får regeringen en løftet pegefinger for ikke at have lavet en længe efterspurgt national handlingsplan mod racisme med særligt fokus på at forebygge racisme og diskrimination mod muslimer.

Den danske regering påpeger dog i en kommentar sidst i rapporten, at et politisk flertal i Folketinget i januar blev enige om at lave en sådan handlingsplan. Den ventes klar inden udgangen af 2022.

»Det er forventningen, at handlingsplanen vil bekæmpe racisme i bred forstand ved at afdække udbredelsen og karakteren af racisme i samfundet,« skriver regeringen i svaret.

Ifølge ECRI bør handlingsplanen indeholde tiltag inden for flere områder, såsom uddannelse, offentlig bevidsthed og træning af relevante fagpersoner såsom betjente og lærere. Samtidig opfordres Danmark til at gøre mere for at få personer med minoritetsbaggrund ind i netop disse jobs.

Kommissionen anbefaler også, at det bliver muligt at skære ned på den offentlige støtte til »racistiske organisationer, herunder politiske partier«, og for at opløse dem, »når det er relevant.«

Kritik af ”ghettolov”

Rapporten kritiserer også Danmark for at kalde udsatte boligområder for”parallelsamfund” på den årlige liste, der indtil for nylig officielt hed ghettolisten. Disse øgenavne og kategoriseringen af ”vestlige” og ”ikke-vestlige” beboere risikerer at stigmastisere borgere med indvandrerbaggrund, lyder det.

Samtidig problematiserer rapporten, at Danmark tvangsflytter familier fra disse såkaldte parallelsamfund. En af de mest centrale henstillinger til Danmark er netop at standse denne praksis og i stedet benytte positive incitatmenter til at skabe mere blandede boligområder.

Til gengæld får Danmark ros for at have lavet en national handlingsplan mod antisemitisme i januar og for at forbedre LGBT-miljøets rettigheder i lovgivningen.

I alt kommer ECRI med 14 henstillinger til Danmark.