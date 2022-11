Venstre vil have deadline for udlandsdanskeres stemme

Også Roger Buch, valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, argumenterer for en tidsfrist.

Han anerkender, at det kan være vanskeligt. Der er stor forskel på, om en stemme skal fragtes fra den anden side af jorden, eller om den kommer fra danskere i et naboland.

Men der bør ses på, om der ikke kan sættes en rimelig deadline, mener han.

Han kalder det høje antal for sent indkomne stemmer for ”meget uheldigt”, især med så tæt et valg.

- Når der er tale om så mange stemmer, som tilfældet er her, synes jeg, at hensynet til, at brevstemmen når frem, vejer tungere, end hensynet til, at folk skal have rigtig god tid til at stemme.