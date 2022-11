»De nærmere omstændigheder er ved at blive undersøgt nu, men der er ikke nogen indikationer på, at der har været et angreb mod Polen eller Nato,« siger Kofod efter mødet.

To personer blev dræbt af missilet, som slog ned nær den lille grænselandsby Przewodow i Polen.

I timerne efter eksplosionen var der forlydender og spekulationer om, at missilet kom fra Rusland – og at der dermed var tale om et potentielt angreb på et Nato-land, der kunne trække verdens mægtigste forsvarsalliance ind i krigen i Ukraine.