Kulturministeriet får kritik for håndtering af corona-hjælpepakker

- Og for det andet at man har kørt over for rødt i forhold til, at man har lavet et aktstykke, hvor man ikke har holdt sig inden for rammerne af det aktstykke.

- Det er selvfølgelig også alvorligt, for så har man ikke haft lovgivningen på plads til at lave den yderligere udbetaling. Derfor kommer vi også til at forfølge denne sag til bunds, siger Troels Lund Poulsen ved et såkaldt doorstep på Christiansborg.

Statsrevisorerne er politisk udpegede og har til opgave at kontrollere statens udgifter. Det gør Statsrevisorerne i samarbejde med Rigsrevisionen, der ikke er politikere.

I beretningen nævnes et eksempel, hvor en ansøger i 2020 fik udbetalt det maksimale støttebeløb på 12 millioner kroner. Det skete ved at indsende et budgetskema og på tro og love erklære, at oplysningerne var korrekte.