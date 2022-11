Professor: Mette Thiesen skriver historie med hurtigt NB-exit

Helene Helboe Pedersen nævner også Simon Emil Ammitzbøll-Bille som et folketingsmedlem, der hurtigt blev løsgænger. Han forlod Liberal Alliance i oktober efter valget i juni 2019.

Formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, har mandag kaldt det ”tarveligt og uhæderligt, at Mette Thiesen er blevet løsgænger frem for at overlade sit mandat til en suppleant i partiet.

Hvor tit det sker, er der ifølge Helene Helboe Pedersen fra Aarhus Universitet ikke tal for.

- Men netop det at blive løsgænger tyder jo på, at man ikke har lyst til at give sit mandat videre.

Mette Thiesen var Nye Borgerliges første folkevalgte nogensinde, da hun i 2017 blev valgt til kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune for partiet. I 2019 blev hun valgt ind i Folketinget og tirsdag blev hun genvalgt med 4357 personlige stemmer.