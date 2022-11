Mindre end en uge efter valget har en voldsom konflikt mellem Nye Borgerliges to store profiler, Mette Thiesen og Pernille Vermund, nu ført til, at førstnævnte har meldt sig ud. Hun bliver løsgænger, og partiet går fra seks til fem mandater.

Forud er gået et længere forløb med beskyldninger om at lyve, true og bære ansvaret for et dårligt valgresultat.