- Min anbefaling er, at vi ikke går i gang med at samle vælgererklæringer til næste folketingsvalg, men fokuserer på kommunal- og regionspolitik og på som meningsdannere at bidrage til den politiske debat.

- Det er smerteligt, men nødvendigt, for jeg kan ikke længere se, hvordan vores parti skal få styrke nok til at komme tilbage i Folketinget, siger hun.

Marianne Karlsmose vil dog officielt fortsætte som landsformand lidt endnu.

Hun skriver, at hun lørdag vil foreslå partiets hovedbestyrelse at indkalde til et ekstraordinært landsmøde med henblik på at vælge ny formand.