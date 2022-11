Mette Frederiksen har indgivet afskedsbegæring til dronningen – nu skal partierne forbi Amalienborg

Når alle partier har været på besøg, skal der udpeges en forhandlingsleder, en kongelig undersøger. Alt tyder på, at det bliver Mette Frederiksen.

Det er dog langt mere uklart, om der kan samles flertal bag hende som statsminister.

På valgnatten slog SF’s formand Pia Olsen Dyhr for eksempel fast, at SF kræver, at Mette Frederiksen skal arbejde for en centrum-venstre-regering bestående af røde partier.

Mette Frederiksen går selv efter en bred regering hen over midten, men hendes ønske er indtil videre blevet mødt med skepsis fra Venstre og De Konservative.

Endelig peger Moderaterne på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, men med den betingelse, at hun skal afsøge »om der kan laves et politisk program med henblik på at danne en regering hen over midten.« Det skal også afklares, hvem der eventuelt kan stå i spidsen for en sådan regering, sagde Lars Løkke Rasmussen på valgnatten.

Løkke gjorde meget ud at understrege, at Moderaterne dermed ikke på forhånd peger på Mette Frederiksen som statsminister. Det afhænger af de videre forhandlinger.

Dermed er det meget muligt, at der skal flere dronningerundet til, før der stiger hvid røg op. I 2015, hvor Lars Løkke Rasmussen overtog magten fra Helle Thorning-Schmidt (S), skulle der to dronningerunder til.

Mette Frederiksen fortsætter som fungerende statsminister, indtil en ny regering er på plads. Det kaldes et forretningsministerium.

Forudser bøvlede forhandlinger

S-formanden afviser stadig en regering, der kun består af Socialdemokratiet og De Radikale pga. de to partiers uenigheder om udlændingepolitikken.

For eksempel vil S fortsætte forhandlingerne med Rwanda om at sende asylansøgere dertil, mens De Radikale har afvist at støtte en regering, der bare så meget som arbejder videre med projektet.

I det hele taget forventer Mette Frederiksen, at udlændingepolitikken bliver en af de store knaster i de kommende regeringsforhandlinger, siger hun i partilederdebatten.

»Det bliver meget, meget bøvlet det her. Men vi skal prøve at se, om det kan lade sig gøre.«

