I dag bliver det afgjort: Her er de profiler, som risikerer at ryge ud af Folketinget

Her er nogle af de steder, hvor folketingsmedlemmer kan komme i klemme af deres partis tilbagegang:

Radikale Venstre:

Københavns Omegns Storkreds: De Radikale mister et af deres to mandater. Det kan meget vel gå ud over partiets sundhedsordfører, Stinus Lindgreen. Udover ham er partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, nemlig også opstillet i storkredsen. Dermed skal han slå den politiske leder for at komme i Folketinget.

Sjælland Storkreds: De Radikale har fået et mandat på Sjælland Storkreds, hvor der var to folketingsmedlemmer opstillet. Dermed ryger enten kultur- og miljøordfører Zenia Stampe eller EU-ordfører Anne Sophie Callesen ud.