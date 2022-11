Det kunne næsten ligne en statsministerfest. Og måske var den også i sin tid planlagt sådan. Pompøse rammer i Christian IV’s gamle børsbygning i København, Søren Papes store kampagnebus og højlydte »Pape! Pape! Pape!«-råb fra energiske ungkonservative.

I virkeligheden var det en skrækkelig valgaften for et parti, som for 2,5