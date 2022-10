Techgiganternes indtog herhjemme udfordrer nyhedsmediernes forretningsmodel og truer den demokratiske samtale i vores land.

Det konstaterede et politisk flertal før sommerferien på den forreste side i medieforliget, hvor regeringen og en kreds af seks partier blev enige om at styrke kontrollen med Facebook & co. gennem en hel stribe initiativer.