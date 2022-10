Grønland og Færøerne vil mere til fadet ved valget

På Færøerne tyder den seneste måling fra mediet portal.fo på, at status quo også fastholdes for de to partier, der nu er på tinge.

Sambandsflokkurin - Venstres søsterparti - og den socialdemokratiske pendant, Javnadarflokkurin, ser igen ud til at få ét hver.

Edmund Joensen fra Sambandsflokkurin går på pension, og får partiet en plads, skal der altså en ny færing ind.

Sjúrdur Skaale fra Javnadarflokkurin genopstiller for endnu en periode. Han peger som udgangspunkt på Mette Frederiksen (S).

Lektor Rasmus Leander Nielsen forventer, at de danske politikere har lært, at de skal tage Grønland anderledes alvorligt end tidligere på grund af Arktis’ voksende sikkerhedspolitiske rolle.