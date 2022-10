- Derfor bliver vi nødt til at anerkende, at løn- og arbejdsforhold er en del af den fremtidige løsning for at sikre vores velfærdssystem, siger hun.

Hun vil ikke sige, hvilke faggrupper der efter hendes mening skal have mere i løn.

Det er op til arbejdsmarkedets parter, siger Mette Frederiksen.

Dermed får vælgerne altså ikke svar inden folketingsvalget 1. november på, hvem der skal have gavn af de forbedrede arbejdsvilkår.

Socialdemokratiet oplyser tirsdag aften til Ritzau, at der ikke er sat tal på, hvor mange penge regeringen ønsker at afsætte til at sikre bedre arbejdsvilkår fra 2024 til og med 2029.