SF om regeringens ligelønsplan: 2030 er alt for sent

Dermed vides det endnu ikke, hvor meget regeringen kunne tænke sig at bruge på at skabe forbedrede løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor fra 2024 til og med 2029.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger tirsdag i et interview med Berlingske, at hun meget gerne vil se, ”om vi kan give et pænt løft på lønnen allerede i 2024.”

Hun pointerer samtidig, at det er nødvendigt at have respekt for, at Danmark står i en situation med voldsom inflation.

Mette Frederiksen understreger, at ikke alle i den offentlige sektor kan få mere i løn.

- Det vil være en umulig opgave, og der er ikke økonomi til det, siger hun til Berlingske.

Et andet støtteparti Enhedslisten er også moderat positive over for forslaget fra regeringen.